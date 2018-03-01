Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, tedbirlerini aldı. Bazı sürücüler araçlarının lastiklerine zincir taktı. Zonguldak’ın en yüksek kesimi olan Devrek Acısu Tepesi Radar Sahası’nda kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı. Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul karayolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman geceden buyana tırların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.