Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent kenelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. Kar yağışı nedeniyle stanbul’daki termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor.

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