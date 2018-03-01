Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede, havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Bölge genelinde havanın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, Iğdır ve çevresindeki yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 7, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 15, Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, ve Ardahan'da 2 derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Ardahan'da ve Kars'ta 5, Erzurum'da 1 santimetre ölçüldü.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 61 ve Yalnızçam'da 31 santimetre kaydedildi.