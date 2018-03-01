Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti. Genel bilgi taramasında, Ereğli'deki ceza infaz kurumundan firar ettiği belirlenen Y.A. (32) gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi. Y.A'nın, uyuşturucu ve fuhşa aracılık etmekten hapis cezası aldığı, yaklaşık bir yıl önce Ereğli Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi.
Konya'da aranan firari Kırşehir'de yakalandı
01.03.2018 - 10:38 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ereğli ilçesindeki ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalandı.
Etiketler : Konya,Ereğli,cezaevi firarisi,
547255 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547255.aspx
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