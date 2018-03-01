Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti. Genel bilgi taramasında, Ereğli'deki ceza infaz kurumundan firar ettiği belirlenen Y.A. (32) gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi. Y.A'nın, uyuşturucu ve fuhşa aracılık etmekten hapis cezası aldığı, yaklaşık bir yıl önce Ereğli Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi.