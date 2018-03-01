Her gün binlerce görüntünün paylaşıldığı sosyal medya ortamına bir yenisi daha eklendi. Bir hayvansever tarafından dün akşam saatlerinde paylaşılan videoda, İsmet Birkan isimli vatandaş abdest alacağı sırada yanına bir köpek geliyor. Köpeğin susadığını fark eden vatandaş, çeşmeden avucuna su alarak köpeğe ikram ediyor. Elleriyle köpeğe su içiren adamın videosu, kısa sürede hayvanseverlerin beğenisini topladı. Vatandaşın örnek davranışı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Abdest alan adam, köpeğe eliyle şu içirdi
01.03.2018 - 11:03 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde camide abdest alan İsmet Birkan isimli vatandaşın elleriyle bir sokak köpeğine su içirmesi sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Etiketler : Gümüşhane,Kelkit,abdest,İsmet Birkan,köpek,
547262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547262.aspx
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