Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Şaban Tan Aybek'in ağına büyük bir yayın balığı takıldı. Aybek, uzun süren uğraşlar sonunda balığı kayığına almaya başardı. Balığı kooperatife götüren Aybek, balığın 2,10 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi. Aybek, balığı 800 liraya Samsunlu bir balıkçıya sattı.