Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Şaban Tan Aybek'in ağına büyük bir yayın balığı takıldı. Aybek, uzun süren uğraşlar sonunda balığı kayığına almaya başardı. Balığı kooperatife götüren Aybek, balığın 2,10 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi. Aybek, balığı 800 liraya Samsunlu bir balıkçıya sattı.
Baraj gölünde 2,10 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
01.03.2018 - 13:02 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 2,10 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Etiketler : Baraj gölü,yayın balığı,
547282 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547282.aspx
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