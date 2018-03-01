Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta kış ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kent merkezine kar yağmadı. Kara hasret kalan öğrenciler ise velilerinin destekleriyle farklı bir etkinliğe imza attı. 240 öğrencinin her biri evlerinde anne babalarıyla 10’ar adet pamuktan kar topu, pet bardaklardan kardan adam hazırladı. Okul bahçesinde düzenlenen kar şenliğinde bir araya gelen öğrencilerin üzerine öğretmenleri tarafından sprey köpük sıkılarak kar yağıyor havası verildi. Ellerindeki pamuktan kar toplarını birbirlerine atan öğrenciler doyasıya eğlendi.

"GÜZEL BİR ETKİNLİK ORTAYA ÇIKTI"

Okul Aile Birliği üyesi Fatma Esin Tuna, kar yağmaması nedeniyle öğrencilerin kendilerince bir çözüm yolu bulduğunu ifade ederek, "Bugün çocuklar bizlere bir sürpriz yaptılar. Aslında bir ders vermek istediler. Ekolojik dengeyi bozduğumuz için mevsimsel sorunları yaşıyoruz. Öğrenciler 10’ar tane pamuktan kar yaptı. Hazırladıkları kar topları ile okula gelen öğrenciler doyasıya eğlendi" dedi.

Okul Müdürü Ramazan Maviş de çocukların kar özlemini gidermek için bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Maviş, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldu, bizler de onlarla birlikte mutlu olduk. Çok güzel eğleniyoruz. Okulumuzda kar şenliği yapacağımızı velilerimize mesaj atarak duyurduk. Velilerimiz çocukları ile birlikte pamuktan kar topu hazırladılar. Böyle bir güzel etkinlik ortaya çıktı" diye konuştu.