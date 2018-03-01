Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara, Van ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik" suçunu işlemek amacıyla şebeke kurdukları iddiasıyla 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda 23 kişinin daha aynı suça karıştığı tespit edildi. Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda 11 zanlı daha yakalandı.

Diğer 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Firari zanlılarından birinin 27 Şubat'ta Türkiye-Irak sınırında donarak yaşamını yitiren çocuk ile donmak üzereyken bulunarak tedavi altına alınan kadın ve 3 çocuğun para karşılığında yasa dışı yollardan Türkiye'ye girişini organize eden ve parayı aldıktan sonra onları arazide bırakan kişi olduğu tespit edildi.