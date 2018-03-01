Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Torul'daki bir beton santralinde beton mikseri şoförü olarak görev yapan 63 yaşındaki Cemal Yayla, dün akşam saatlerinde araca beton doldurulduktan sonra başka bir sürücünün kullandığı mikserin geri geri hareket ettiğini fark etmedi. Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü Köyü Yukarı Mahalle sakinlerinden olan Yayla’yı sürücü de fark etmeyince dev araç Yayla’nın üzerinden geçti.

Ağır yaralı olarak Torul Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Yayla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayla’nın cenazesi de bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü köyü Yukarı Mahalle'deki aile kabristanlığına defnedildi.