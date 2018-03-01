Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Y.A, D.K, T.Ç, R.G, H.I.A, A.Y. ve M.A.A. gözaltına alındı. Aramalarda ise, 1 adet kuru sıkı tabanca, 55 gram metamfetamin maddesi, 160 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.