Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Y.A, D.K, T.Ç, R.G, H.I.A, A.Y. ve M.A.A. gözaltına alındı. Aramalarda ise, 1 adet kuru sıkı tabanca, 55 gram metamfetamin maddesi, 160 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
01.03.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : antalya,haberler,manavgat,uyuşturucu,
547307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547307.aspx
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