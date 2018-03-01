Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde soluk borusuna mama kaçan 3 yaşındaki bedensel engelli çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, Söğütgediği köyünde ikamet eden Osman ve Emine Savran çiftinin bedensel engelli oğulları Musa'nın nefes borusu, annesi mama yedirdiği sırada tıkandı. Soluk borusuna mama kaçması sonucu fenalaşan Musa, ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Musa Savran'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savran çiftinin 9 aylık bebekleri Nazife Nur'un da yaklaşık 6 yıl önce yatakta uyuduğu sırada sobadaki güğümden üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.