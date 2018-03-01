Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Beşiktaş Sokak’ta Y.E. (44) yönetimindeki 52 EP 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka düştü. Taklalar atarak yaklaşık 10 metre aşağı düşen kamyonet, bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kaza sonucu yaralanan Y.E., D.Y. (10) ve A.R.K. (16) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.