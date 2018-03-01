Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) yapılan açıklamada, hava sıcaklık değerlerinin düşmesiyle yaşanan kısa süreli kar yağışının Göl Tesisleri'ne kurulan kamerayla görüntülendiği belirtildi. Her 30 saniyede bir çekilen 813 fotoğrafın video haline getirilerek kar yağışı ve kar bulutlarının hareketlerine ilişkin bir video ortaya çıkarıldığı anlatılan açıklamada, özellikle son bir haftada yaşanan yağışlar ve son olarak kar yağışının şehrin su kaynaklarının beslenmesi ve yenilenmesi için önemli katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, 22 Şubat itibarıyla 31 metre 85 santimetre olan su seviyesinin, bugün yapılan kontrollerde 31 metre 98 santimetre olarak ölçüldüğü, gölün seviyesinin kar yağışı ile 3, son 1 haftada ise toplamda 13 santimetre yükseldiği bildirildi.

- "Yağışlar faydalı oldu"

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemdeki yağışların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yağmurların ardından kısa süreli de olsa gelen kar yağışının su kaynaklarını beslenmesi açısından iyi olduğunu belirten Keleş, "Normal kış şartlarının dışında, daha sıcak ve kurak bir kış mevsimi geçirdiğimiz herkesin malumu. Son dönemlerde gelen yağışlar bu anlamda faydalı oldu. Hem yüksek bölgeler kar tutmuş oldu hem de Sapanca Gölü'nün seviyesi sadece son bir haftada 13 santimetre yükseldi. İnşallah kış mevsimi tamamlanana kadar coğrafyamız yağış almaya devam eder." diye konuştu.