Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi sebze ve meyve hali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Albayrak idaresindeki 55 E 0607 çekici ve 55 GZ 098 dorse plakalı tır, önce İbrahim Örs'ün kullandığı 06 AFL 563 plakalı Türk Kızılayı'na ait kapalı kasa kamyonete, ardından da Arif Emre yönetimindeki 53 DS 710 plakalı kamyona çarptı. Kazada, tır sürücüsü İsmail Albayrak, kamyon sürücüsü Arif Emre, kamyonet sürücüsü İbrahim Örs ve yanında bulunan Hatice Örs yaralandı.

Aracın içinde sıkışan kamyon sürücüsü Arif Emre, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.