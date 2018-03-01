Ata Mahallesi Gemsaz mevkiinde yaşayan Arif Kaplan evinde ölü bulundu. Arkadaş ve komşularının polisi araması sonrası ekipler yaşlı adamın evine gitti. Çilingir vasıtasıyla evine girilen Kaplan’ın cesedi ile karşılaşıldı. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Keskin’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.