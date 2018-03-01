Ata Mahallesi Gemsaz mevkiinde yaşayan Arif Kaplan evinde ölü bulundu. Arkadaş ve komşularının polisi araması sonrası ekipler yaşlı adamın evine gitti. Çilingir vasıtasıyla evine girilen Kaplan’ın cesedi ile karşılaşıldı. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Keskin’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Üç gün sonra ölü olarak bulundu
01.03.2018 - 17:10 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Etiketler : ölü bulundu,bursa,gemlik,
547335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547335.aspx
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