Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ata Mahallesi Gemsaz mevkiinde yaşayan Arif Kaplan evinde ölü bulundu. Arkadaş ve komşularının polisi araması sonrası ekipler yaşlı adamın evine gitti. Çilingir vasıtasıyla evine girilen Kaplan’ın cesedi ile karşılaşıldı. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Keskin’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.