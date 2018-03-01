Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ardahan'da da kendini gösterdi. Öğleden sonra başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da vatandaşlar baharın gelişine heveslenirken kışın geri geldiğini söyledi. Yoğun kar yağışı ve tipi, karayollarında da ulaşımın aksamasına neden oldu. Özellikle yazlık lastikleri takılan bazı araçların, Ardahan-Posof ile Ardahan-Şavşat karayolundaki buzlanma nedeniyle, zaman zaman yolda kaldığı bildirildi.
Mart ayının ilk günü Ardahan'da her yer beyaza büründü
01.03.2018 - 18:36 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da Mart ayının ilk günü etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Etiketler : Ardahan,kar yağışı,mart kar,
547349 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547349.aspx
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