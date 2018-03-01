Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ardahan'da da kendini gösterdi. Öğleden sonra başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da vatandaşlar baharın gelişine heveslenirken kışın geri geldiğini söyledi. Yoğun kar yağışı ve tipi, karayollarında da ulaşımın aksamasına neden oldu. Özellikle yazlık lastikleri takılan bazı araçların, Ardahan-Posof ile Ardahan-Şavşat karayolundaki buzlanma nedeniyle, zaman zaman yolda kaldığı bildirildi.