Çivril'de meydana gelen kazada Denizli-Uşak karayolu Menteş kavşağında Mustafa Urhan (42) idaresindeki 20 B 9523 plakalı kamyonet virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen araçtan kendi imkânları ile çıkan sürücü Urhan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Emniyet kemeri yine hayat kurtardı
01.03.2018 - 19:20 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler : Denizli,kaza,
547355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547355.aspx
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