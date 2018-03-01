Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da TRT'de belgesel için 13 katlı binaya hayati malzemeler yerleştirildi. 3 gün süren çalışmaların ardından binaya yaklaşık 300 kilo dinamit konuldu. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen ilk patlamada büyük bir gürültü duyulmasına rağmen bina yıkılmadı. İkinci denemeden de yine netice alınamadı. 300 kilo dinamitle yıkılması planlanan 13 katlı bina 2 defa patlatılmak istenmesine rağmen yıkılmadı.



Konuyla ilgili açıklama yapan bakalım işe yaracak mı belgeselinin yapımcısı Serkan Bıçakçı, “Binan bütün duvarları perde beton ile demirden yapılmış. O yüzden çok sağlam bir yapı. 300 kilo dinamit patlattık. İnmesini bekliyorduk, inmedi. Birinci patlatmada parçalanan duvarlardan bir tanesi muhtemelen diğer katlara giden kabloları kesti. Hepsi birden patlasaydı muhtemelen bina yıkılacaktı. Bütün planlarımız o şekildeydi. Bina yıkılıp içerisindeki bizim eşyalarımız eğer hayat üçgeni oluştursaydı AFAD ekipleri içeride enkazı kaldıracaktı. Bu sonucu görmeye çalışacaktık. Binaya şu anda hasar verdik. Uzmanlarımız tekrar gelecek. Birkaç gün sonra yeniden patlatacağız. Bu sefer kabloları daha güvenli çekeceğiz” açıklamasında bulundu.



Perde beton tekniğiyle yapılmış betonu yıkmanın zor olduğunu ifade eden Bıçakçı, “Dünya üzerinde böyle bir yıkım çok az. Biz de 300 kiloya yakın dinamit patlattık, bina hala daha sağlam. Bina yerine sanki sığınak yapmışlar” diye konuştu. Öte yandan belgesel için binanın içerisine cansız mankenlerde konuldu. Bina yıkılmış olsaydı, cansız mankenler AFAD ekipleri tarafından aranacaktı. Bina yıkılmayınca test başarısız oldu. Yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

