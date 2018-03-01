Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece U.A.Ö. (27) ve G.E. (21) ile kavga ettiği iddia edilen A.K. (31), bugün aynı kişiler ile cadde ortasında karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.K. belinden çıkardığı tabancayla G.E. ve U.A.Ö.’ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralanan 2 vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı
01.03.2018 - 21:50 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da 1 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece U.A.Ö. (27) ve G.E. (21) ile kavga ettiği iddia edilen A.K. (31), bugün aynı kişiler ile cadde ortasında karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.K. belinden çıkardığı tabancayla G.E. ve U.A.Ö.’ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralanan 2 vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : samsun,silahlı kavga,
547380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547380.aspx
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