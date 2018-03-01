Edinilen bilgilere göre, Eruh’tan Siirt'e gelmekte olan 56 AL 902 plakalı Kadri Fidan yönetimindeki araç virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. 