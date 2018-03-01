Edinilen bilgilere göre, Eruh’tan Siirt'e gelmekte olan 56 AL 902 plakalı Kadri Fidan yönetimindeki araç virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt’te virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı
01.03.2018 - 21:51 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt-Eruh karayolunda virajı alamayan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : siirt,eruh,trafik kazası,
547381 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547381.aspx
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