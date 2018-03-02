Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sponsorluğunu üstlendiği gece, Kanada Kraliyet Müzik Konservatuvarı’nda gerçekleşti. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye, dünyaca ünlü ABD’li seyahat yazarı Patricia Schultz da iştirak etti. “Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Şehir” isimli kitabı ile en çok satanlar listesine giren Schultz, ‘gençlik hayallerinin ülkesi’ olarak tanımladığı Türkiye için ‘’Herkes ölmeden önce mutlaka görmeli’’ dedi. Türkiye’yi turistler için “Büyüleyici, misafirperver ve güzel” bir ülke olarak nitelendiren Schultz, şunları söyledi: Ben New Yorkluyum. Büyük şehirleri çok seviyorum. Bu açıdan İstanbul beni cezbetti, benimle konuştu. Yine gidebilirim ve o sokaklarda, çarşılarda kaybolmayı isterim. Gerçek şu ki böyle bir şehri kolayca bulamıyorsunuz. Dünyanın büyük bir bölümün İstanbul’u anlamıyor. İstanbul dünyada, bir ayağı Asya ve ötekisi Avrupa’da olan tek şehirdir. Bin yıllık geçmişindeki kültür, yemeklerin, geleneklerin, dillerin ve dinlerin değişimi açıkça görülebiliyor. Aslında dünyada bir İstanbul daha bulamazsınız.