Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Program kapsamında Fransa’da Louvre Müzesi, İngiltere’de British Museum, Victoria ve Albert Müzesi ve Christie’s Müzayede Evi, Danimarka’da David Müzesi ile Almanya’da Müzeler bölgesi gezildi. Yurt dışı temaslarında edindikleri izlenimleri paylaşan Komisyon Başkanı Mustafa İsen, şunları dile getirdi: Louvre Müzesi’nde çok sayıda götürülmüş eser var. Bunlarla ilgili müzakereler yürütüldü. Durumu kendilerine anlattığınız zaman mahcup bir edayla Türkiye’nin talebinin haklı olduğunu ifade edip arkasından da ‘ama’ diye başlayan cümlelerle kendi gerçeklerini dile getirdiler. Almanya’nın başkenti Berlin’de bir müzeler adası var. Bu koleksiyonların tümünü görme imkânına sahip olamadık. Bizim açımızdan en büyük koleksiyon olan Bergama Müzesi restorasyondaydı. Burada şark eserlerine ait bölümdeki objeleri görme imkânı elde ettik. Komisyon gidecek ve oradaki bütün eşyaları yüklenip ertesi gün Türkiye’ye gelecek değil. Yurt dışına kaçırılan eserlerin de kabul etmek lazım ki bir kısmı orada bizim kültürümüzün bir anlamda elçiliğini yapıyor.

Danimarka’da ise son derece değerli bir özel müze ziyaret edildi. Gerçekten bir teşhir ve tanzim faaliyetinin nasıl yapılacağının çok güzel örneklerinden bir tanesi. Müzelerimizden götürüldüğü belli eserler var. Mahcuplar, söyleyebilecek hiçbir sözleri yok. Yüzümüze bakamadan konuşuyorlar, tablo böyle.