Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs saeferlerinde de aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.