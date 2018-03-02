Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs saeferlerinde de aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.
D-100 Karayolu'nda trafo yola devrildi
02.03.2018 - 08:21 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 08:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi.
Etiketler : D-100 Karayolu,trafo kazası,e 5 kaza,
547456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547456.aspx
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