Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandal olayın, İstanbul Kağıthane'deki bir ortaokulda yaşandığı iddia edildi. İfadelere yansıyan bilgilere göre henüz 10 yaşındaki M.C.S., 6. Sınıf öğrencisiydi. Küçük çocuk geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı.

'DAYANAMADIM, CANIMA KIYDIM'

Tedavisi sırasında yaşadıklarını annesine anlatan M.C.S.'nin ailesi polise başvurdu. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Çocuk izleme merkezine götürülen M.C.S.'nin uzmanlar eşliğinde ifadesine başvuruldu.

M.C.S, yaşadığı skandal olayı uzmanlar eşliğinde polise anlattı. Okul müdürü tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığını ileri süren mağdur çocuk, müdür odasında tacize de uğradığını iddia etti. Ortaokul öğrencisi, "Dayanamadım ve bu istismardan kurtulmak için canıma kıydım" dedi. İfadeye göre, bu istismar olayı yaklaşık 5 aydır devam ediyordu. Yine ifadeye göre, cinsel istismar sırasında öğrenci karşı çıkarsa darp da ediliyordu.

MÜDÜR TUTUKLANDI

Küçük çocuğun ifadesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan okul müdürü C.C.E., savcılıltaki işlemleri ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte ifadesine başvurulan şüpheli müdür C.C.E., çocuğun halüsinasyon gördüğünü, anksiyete hastası olduğunu ve anne babası tarafından öğretilen şeyleri kurgulayarak anlattığını, kendisinin masum olduğunu öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, şüpheli hakkında verdiği tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını, uzmanlar eşliğinde alınan ifadede birçok detay olduğunu kaydetti. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunduğu belirtildi. Cezaevine gönderilen evli ve bir çocuk babası müdür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (Sabah)