Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 16

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14