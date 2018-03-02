Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde çöktü. Çöken duvarın altında çok sayıda araç kalırken, sabah erken saatlerde olayın meydana gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Belediye ve jandaram ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.