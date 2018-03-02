Edinilen bilgilere göre, Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde çöktü. Çöken duvarın altında çok sayıda araç kalırken, sabah erken saatlerde olayın meydana gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Belediye ve jandaram ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
İstinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı
02.03.2018 - 08:58 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Pelitli Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde Toplu Konutlar'ın bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Çok sayıda araç çöken duvarın altında kaldı.
Etiketler : Trabzon,Trabzon çökme,
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