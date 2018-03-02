Yalıköy Kuşköy Mahallesi'nde annesi Şükran Gürel’in ölüm haberini alan Aynur Aydın'ın kalbi bu acıya dayanamadı. Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Anne ve kızının birlikte toprağa verileceği öğrenildi.
Anne Şükran Gürel ile kızı Aynur Aydın Kuşköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Anne acısına kalbi dayanamadı!
02.03.2018 - 11:20 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Aynur Aydın(49), annesi Şükran Gürel’in(81) vefat haberini öğrenince kalp krizi geçirerek kendisi de vefat etti. Anne ve kızının birlikte toprağa verileceği öğrenildi.
Yalıköy Kuşköy Mahallesi'nde annesi Şükran Gürel’in ölüm haberini alan Aynur Aydın'ın kalbi bu acıya dayanamadı. Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Anne ve kızının birlikte toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler : anne acısı,kalp krizi,
547506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547506.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER