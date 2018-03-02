Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalıköy Kuşköy Mahallesi'nde annesi Şükran Gürel’in ölüm haberini alan Aynur Aydın'ın kalbi bu acıya dayanamadı. Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Anne ve kızının birlikte toprağa verileceği öğrenildi.

Anne Şükran Gürel ile kızı Aynur Aydın Kuşköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

