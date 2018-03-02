Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kar yağışı etkili oluyor. Yağışın başlamasının ardından harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlar ve yollarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.



Kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Karayolları ve polis ekipleri, Kars-Ardahan ve Kars-Digor karayolunda oluşabilecek aksaklıklara karşı sürücüleri uyardı. Bu arada kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Ardahan’da da kar yağışı, akşam etkisini artırdı. Kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.



Karayolları 183. Şube Şefliğince, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Söz konusu yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.



Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların, özellikle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısında bulundu.

Bölgede gece en düşük hava sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 13, Erzurum’da 11, Kars’ta 12, Erzincan’da 4 ve Ağrı’da 3 derece ölçüldü.