Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa`da Ulucami yanındaki 600 yıllık tarihi hanın yolu tel örgüyle kapatıldı. Yolu kapanan esnaf, tel örgülerin ardından birbiriyle konuşuyor.

Bu kadarı ancak filmlerde olur denilen olay, Ulucami yanındaki 600 yıllık Vaiziye Medresesi Hanı`nda gerçekleşti.

Ulucami ile birlikte medrese olarak yapılan tarihi yapı, günümüzde han olarak kullanılıyor.

Handa 4 tane dükkanı bulunan Ali Küçük isimli esnaf, dükkanlarının önünden geçen yolu kendisinin olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapattı.

Hanın içinde dükkanı bulunan 20 esnaf ise mağdur oldu. Hana alışveriş için giren müşteriler karşılarında tel örgüyle kapatılmış yolu görünce neye uğradığını şaşırıyor.

Esnaflar, arkada olan ve zor bulunan diğer yolun müşteriler tarafından bilinmemesi yüzünden işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.