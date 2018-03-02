Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batmaz, ticari faaliyetlerinin yanı sıra Simav Eynal Mehter takımında ’Cevgen’ olarak görev yapıyor. Simav’a bağlı Demirci Beldesi’nin Öreğler mahallesinde yaşayan Mustafa ve Aysel Batmaz çiftinin 21 yaşındaki oğlu Bayram Batmaz, fazla kilolarından kurtulduktan sonra yapılan askerlik muayenesinden olumlu rapor aldığını ifade etti. Batmaz “Geçen yıl Simav Askerlik Şubesi’ne muayenem için gittim, tartıda sınıfta kaldım, çünkü 132 kilo idim. Askerliğe elverişsizlik raporu aldığım için çok üzüldüm. Düşündüm ki, bu durumum bana engel değil. Zayıflama merkezlerine gitmeden, kafamdaki vatan sevgisi, bayrak sevgisi, asker olma hayaliyle zayıflamayı başardım. İçimdeki asker olma heyecanı ve sevinci beni bu hale getirdi, zayıflamama yardımcı oldu. Şu anda taşı sıksam suyunu çıkarırım. Mayıs ayında askere gideceğim için çok mutluyum. Şu anda 90 kiloya kadar düştüm. Sınır dışı operasyonlarında şehit olan ağabeylerimin ve kardeşlerimin yanında olmayı istedim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. ’Bekle beni Afrin, ben de geliyorum’” diye konuştu.