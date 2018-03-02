Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan kara kuvvetleri, Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandığını belirtti. Yunanistan Kara Kuvvetleri, 2 Yunan askerinin Kuzey Evros bölgesindeki Kastanies bölgesinde devriye görevini yürütürken yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türkiye sınırına geçtiğini ve Türk askerleri tarafından yakalanarak Edirne'ye götürüldüğünü açıkladı.

Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yaptı.



54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği askerleri, devriye sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı.



Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybettiklerini ileri sürdü.



2 asker Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi.