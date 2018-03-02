AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele  kapsamında gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalarından biri sayesinde  Başkentteki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden bir suç  örgütü çökertildi.
Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda ekipler, geçen ay örgüt  üyelerine yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 92 şüpheli  gözaltına alındı.
 
Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin  ardından bugün adliyeye sevk edildi.
 
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında çete üyeleriyle birlikte,  "Arada Bir" isimli müzik klibi bulunan sanatçı Barış K'nin de olduğu öğrenildi.
 
Örgütün tüm faaliyetleri deşifre edildi
 
Yapılan çalışmalar sonucunda Arif ve Yavuz Ötleş tarafından yönetilen  suç örgütünün, tüm yasa dışı faaliyetleri de ortaya çıkartıldı.
 
Ötleş kardeşlerin uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları  aklamak için paravan şirket kurdukları belirlendi.
 
"Şirket" gibi yönettikleri örgütün başına bir genel müdür getiren  Ötleş kardeşlerin, üyelerinin sigorta primlerini de ödedikleri tespit edildi.
 
Öte yandan örgüt, diğer gruplarla girdikleri çatışmalarda ölen 4 çete  üyesi ile cezaevine giren örgüt üyelerinin ailelerine düzenli olarak yardım  yaptı.
 
Suç örgütünün organizasyon yapısı
 
Örgüt, uyuşturucu ticaretini yürütmek amacıyla üyelerini "uyuşturucu  ticareti yapanlar", "tezgah sorumluları", "zulacılar", "torbacılar" ve  "erketeler" olarak gruplara ayırdı.
 
Daha önceden gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Arif ve Yavuz Ötleş  kardeşlerin, örgütü cezaevinden yönetmeye devam ettikleri, üyelerine mesajlarını  haftalık görüşmeye gelen 3 farklı örgüt üyesi kanalıyla ilettikleri tespit  edildi.
 
Yasa dışı tüm faaliyetlerinin yer aldığı "muhasebe" defterini de ele  geçiren ekipler, söz konusu suç örgütünün uyuşturucu satışından aylık ortalama 2  milyon lira gelir elde ettiğini belirledi.
 
Öte yandan, örgüt üyesi Taner Ö'nün, organize suç örgütü "Kürt Ahmet  Grubu" ile iletişim kurduğunu belirleyen ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri  bir diğer operasyonda da örgüte silah temin eden Şahin Turgut'un oğlu Yiğit  Turgut ile 5 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.
 
Suç örgütü kendi kahvehanesini açmış
 
Söz konusu örgütün üyelerinin iaşesini ve bir arada olmasını sağlamak  amacıyla Yenidoğan'da bir emlak ofisi ile yine aynı bölgede bir kahvehane  işlettikleri belirlendi.
 
Kahvehaneye örgüt üyeleri dışında müşterinin alınmadığı tespit edildi.
 
Operasyonlarda, 50 kilogram esrar, 5 uzun namlulu silah, 17 tabanca,  85 bin uyuşturucu hap ile 3 kilogram kokain ele geçirildi.
 
Kendileri için müzik klibi çektirmişler
 
Uyuşturucu satışından elde ettikleri gelirle lüks bir hayat süren  örgüt üyelerinin Barış K. adındaki sanatçıyla albüm yaptırma vaadiyle  anlaştıkları ortaya çıktı.
 
Barış K'nin "Arada Bir" isimli şarkısın çekilen klipte de örgüt  üyelerinin rol aldığı ve klibin sonunda Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlere teşekkür  edildiği soruşturma dosyasında yer aldı.
 
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki  ayda Ötleş Grubu başta olmak üzere uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen  operasyonlarda, 300 kişinin gözaltına alındığı, uyuşturucuyla mücadele  çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.