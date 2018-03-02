Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Antalya ve Muğla illerinin iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'nın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.