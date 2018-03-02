Alınan bilgilere göre kaza, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Cahit Akın'ın kullandığı 13 J 0041 plakalı yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada Düzgün Kanat (26) olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.