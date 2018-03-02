Alınan bilgilere göre kaza, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Cahit Akın'ın kullandığı 13 J 0041 plakalı yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada Düzgün Kanat (26) olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 9 yaralı
02.03.2018 - 19:17 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Mutki ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Etiketler : Bitlis,kaza,yaşam haberleri,
547611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547611.aspx
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