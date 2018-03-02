Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.
Mardin polisinden huzur operasyonu
02.03.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin Polisi, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.
Etiketler : Mardin Polisi,Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10,
547658 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547658.aspx
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