Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Ulus Caddesi'ndeki kavşakta bulunan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları kutuyu fünye ile pattı. Bölgede polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Denizli’de şüpheli kutu polisi alarma geçirdi
02.03.2018 - 23:47 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de kavşakta bulunan şüpheli kutu polis tarafından fünye ile patlatıldı.
Etiketler : denizli,şüpheli paket,
547662 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547662.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER