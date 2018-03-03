Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki Ulus Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta bulunan trafik ışıklarının yanmaması üzerine bölgeye giden elektrik teknisyenleri ışığın bulunduğu elektrik direğinin kutusunu açınca panoya plastik kelepçe ile bağlanmış bir düzenek tespit etti. Bunun üzerine teknisyen durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp ardından bomba imha uzmanlarını istedi. Olayın yaşandığı kavşağa gelen bomba imha uzmanları direği inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlama yaptı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede yaklaşık 2 saat süren geniş çaplı bir inceleme yaptı. Patlamanın etkisi ile bazı iş yerlerinin camları kırılarak maddi hasar meydana geldi. Fotoğraf karelerine yansıyan düzeneğin pil ve kablolardan oluştuğu gözlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.