Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Müstecep Kavrut ile tanışan çifte gerekli tüm testler yapıldı ve o yıllarda 35 yaşında olan Serap Hanım’ın aslında erken menopoz sürecine girdiği tespit edildi. Çift hızlıca tedaviye alındı ve Serap Hanım’ın “altın yumurta” olarak tabir edilen son 1 yumurtası dondurularak embriyo oluşturuldu. Oluşturulan embriyonun transferi sonrasında hamilelik haberini alan çiftin “Altın bebekl”leri Defnesu Miray dünyaya geldi. Bugün 1 yaşını dolduran Defnesu Miray için Allah’a dua ettiklerini söyleyen Durak çifti, “Uygulanan tedavi son şansımızdı” dedi.