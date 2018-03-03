Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Müstecep Kavrut ile tanışan çifte gerekli tüm testler yapıldı ve o yıllarda 35 yaşında olan Serap Hanım’ın aslında erken menopoz sürecine girdiği tespit edildi. Çift hızlıca tedaviye alındı ve Serap Hanım’ın “altın yumurta” olarak tabir edilen son 1 yumurtası dondurularak embriyo oluşturuldu. Oluşturulan embriyonun transferi sonrasında hamilelik haberini alan çiftin “Altın bebekl”leri Defnesu Miray dünyaya geldi. Bugün 1 yaşını dolduran Defnesu Miray için Allah’a dua ettiklerini söyleyen Durak çifti, “Uygulanan tedavi son şansımızdı” dedi.
‘Altın yumurta’yla anne oldu
03.03.2018 - 07:53 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yaşayan Serap-Selami Durak çifti bebek sahibi olmak istedi. İstanbul’da yaşayan çift tedavi olmak amacıyla çok sayıda doktora gitti. Farklı merkezlerde 3 aşılama ve 1 tüp bebek tedavisi gören çiftin her denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Etiketler : tüp bebek,
547701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547701.aspx
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