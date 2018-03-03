Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği ileri sürülen merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin polisi görünce tuvalet borusuna attığı 85 paketteki esrar ekiplerce çıkarıldı. Yapılan aramalarda toplam 6 kilo 227 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden C.G. (37), A.Ö. (21), B.K. (35) ve M.E. (24) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.