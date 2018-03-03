Edinilen bilgiye göre, Narköy'de yaşayan K.A.'nın (87) kaybolması üzerine yakınları jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verdi. Ekipler Narköy halkı ile birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Yapılan 18 saatlik çalışma sonucunda baraj kenarında köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaşlı adamın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
03.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde merkeze bağlı Narköy'de dün kaybolan yaşlı adam ölü bulundu.
Etiketler : niğde,haberler,ölü bulundu,
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