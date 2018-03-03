Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narköy'de yaşayan K.A.'nın (87) kaybolması üzerine yakınları jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verdi. Ekipler Narköy halkı ile birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Yapılan 18 saatlik çalışma sonucunda baraj kenarında köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaşlı adamın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.