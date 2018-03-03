Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Tanyeli’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar daha önce üst geçit talebinde bulunmuştu.