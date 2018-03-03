Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a binaya girdiği sırada sokaktaki köpekler saldırdı.
3 METREDEN DÜŞTÜ
Köpeklerden kaçmaya başlayan Akbay, başka bir apartmanın bahçesinin korkuluklarını aştı. Ayağı kayan Duyan Akbay yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Akbay'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolu ve ayağı kırılan Duyan Akbay ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne kaldırıldı.