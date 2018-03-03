Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Düğüncüler kırsal Mahallesi'nde sabah namazı için camiye giden vatandaşlar, Hasan Girgin’e (88) ait evden dumanlar yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yapılan incelemede Hasan Girgin’in yanmış cesedi ile karşılaşıldı. Hasan Girgin'in eşinin bir süre önce felç geçirdiği ve çocukları tarafından bakılmak üzere İzmir’e götürüldüğü, Girgin’in evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Yangının sobadan çıktığı iddia edildi.