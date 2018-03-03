Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan özel bir dil okuluna giren ve burada bulunan 8 kişiyi rehin alan E.K., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bir hafta boyunca Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde tutulan şüpheli, Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.