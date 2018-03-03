Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut  güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki  Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek  amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör  örgütleri lehine paylaşımlarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri  belirlenen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 zanlıyı  operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.