Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 zanlıyı operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Sosyal medyadan terör propagandasına 13 gözaltı
03.03.2018 - 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 13 zanlı yakalandı.
Etiketler : Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca,terör propagandası,
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