Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad güçleri ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu yaşadıkları yerleri terk ederek bombardıman sonucu ağır hasar gören bir okula yerleşen ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli 40 aile, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) girişimleriyle oluşturulan kamplara yerleştirilecek.

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu.

İç savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla ihtiyaç sahiplerini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda AFAD ekipleri, Halep ile çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek önce rejim güçleri, sonrasında PYD/PKK terör örgütü tarafından bombalanan Afrin yolu üzerindeki Abulkole İlkokuluna yerleşen ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yaklaşık 40 aileyi, daha iyi şartlarda yaşaması için bölgedeki çadır kentlere yerleştirilecek.

Okulda kalan aileleri ziyaret eden AFAD ekibi, soğuk ve kötü koşullar nedeniyle hastalanan çocukların tedavisini yaparak, beraberlerinde getirdikleri ilaçları teslim edip, hafta başında tahliye müjdesi verdi.

Çöplerden plastik topluyorlardı

Suriyeli Said Cesim, köyünün yoğun bombardımana maruz kalması nedeniyle daha güvenli olduğu için Türkiye sınırına geldiğini söyledi.

Önce kent merkezine, çatışmaların artması üzerine de daha güvenli olduğu için Azez bölgesine geldiklerini anlatan Cesim, "Yaklaşık 2 yıldır burada yaşıyoruz. AFAD geldi, sağ olsun bize yardım eli uzattı. İnşallah bizi daha iyi bir yere yerleştirecekler. Şimdiye kadar tek odada 11 kişi yaşıyorduk." diye konuştu.

Emine Cesim de biri henüz 1 aylık 8 çocuğu olduğunu belirtti.

Bu zor günlerinde AFAD yetkililerinin gelip yardım eli uzattığı için çok sevindiğini aktaran Cesim, "Kocam işsiz, çöplerden topladığımız plastiklerle geçiniyoruz. Çok şükür Türkiye bize destek olacak ve bizi daha iyi bir yere yerleştirecek orada gıda gibi çeşitli destekler sağlayacak. İnşallah orası daha uygun olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AFAD Azez Koordinatörü Alparslan Güler ise önceden bombalanan ve ağır hasar gören okula yerleşen yaklaşık 40 aileyi hafta başında bölgedeki kamplara yerleştireceklerini söyledi.

Mevcut binada çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin sağlık ve beslenme sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Olaylar ilk başladığından beri özellikle de Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Suriyeli savaş mağdurlarıyla beraberiz. Her türlü ihtiyaçlarını AFAD olarak Başkanımız Mehmet Güllüoğlu'nun da talimatlarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Gerek altyapı, gerek gıda ve temizlik olsun her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu insanların dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz."