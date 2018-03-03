Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Yardım Derneği Basın Koordinatörü Neslihan Önder'in, "Emine 18 yaşında ve egzama hastası. Suriye Azez Mukaveme Kampı’nda kalıyor. Suriye’de normal doktor bile bulmak zorken cilt doktoru hiç bulunmuyor. Tedavi için Türkiye’ye girmesine de izin verilmiyor. Gencecik bir kız hayatından vazgeçmiş durumda yalvarıyor. 'Beni tedavi ettirin' mesajı üzerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun talimatıyla bir ekip oluşturuldu.

Şifa-i Alem Derneği iş birliğinde genç kıza ulaşan ekipler, şikayetini öğrendikleri hasta için bir doktor ve ilaç buldu. Kilis Valiliği'nden alınan izinle sınırı geçerek Azez'e ulaşan ve aralarında doktor, tercüman ve AFAD görevlilerinin de bulunduğu 5 kişilik ekip, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının güvenliği sağladığı bölgede araçlarla ilerleyerek, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Mukaveme Kampı'na ulaştı.

Burada Emine Mustafa Hammadi'nin kaldığı çadıra geçen ekipler, hastanın muayenesini yaptıktan sonra egzama tanısı koydu. İlaç tedavisine başlanan Hammadi'nin belirli aralıklarla kontrollerinin yapılacağı ve bir süre sonra sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Savaş mağduru aile

İç savaş mağduru Hammadi, AFAD ekiplerini ile doktoru gördüğünde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti. Yaklaşık iki yıl önce Rakka'daki evlerini terk ederek, Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampa yerleştiklerini anlatan Hammadi, "Türkiye bizim kardeşimiz, bunu derinden hissediyorum onları burada gördüğümde çok sevindim, tedavimi yapıp ilaçlarımı verdiler. İnşallah en kısa zamanda iyileşirim. Biz Esad'ın zulmü nedeniyle Rakka'dan göç ettik ve buraya yerleştik. Türkiye bize elini uzattı ve yardım ediyor. Türkiye Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müslümanlara elini uzattı ve her türlü desteği veriyor." diye konuştu.

Aile Rakka'dan kaçmış

Baba Ahmed Mustafa Hammadi de Esad'ın zulmü nedeniyle Rakka'dan kaçmak zorunda kaldıklarını ve Azez bölgesine yerleştiklerini anlattı.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile bölge halkına büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Hammadi, "Kızımın tedavisini yapan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızım en kısa zamanda sağlığına kavuşur inşallah." dedi.

AFAD ekibinden Alparslan Güler ise Sivas ekibi olarak yaklaşık 4 aydır bölgede aktif rol aldıklarını ve kamplarda kalan savaş mağdurlarına yönelik her türlü desteği vermeye çalıştıklarını aktardı.

Dr. Ramazan Çetin de AFAD yetkililerinin destekleriyle kampa geldiklerine ve hastaya gerekli tedaviyi uyguladıklarına işaret ederek, "Hastamız egzama, muhtemelen deterjanlara bağlı olarak gelişmiş ve uzun süre soğuğa maruz kalma sonucunda oluşmuş bir kontak dermatit diye düşünüyoruz. Hastamıza gereken ilaçları verdik, iyileşmezse yine takibindeyiz. İlerleyen günlerde burada hastanemiz açılıyor. Burada her türlü uzman doktor ve tedavi imkanı olacak. Buna rağmen yine iyileşmezse hastamızı Türkiye'ye götürüp gerekli tedavisi yapılacak." diye konuştu.