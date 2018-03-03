Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişime buradan ulaşabilirsiniz. İSKİ, bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ sular ne zaman gelecek? sorusunu soran vatandaşlar, İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişim gibi sorulara cevap arıyor. İşte İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişim ile ilgili aradıklarınız. Bazı İstanbul'da bazı ilçelerde İSKİ su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki siz de İSKİ sular ne zaman gelir? İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişimi nereden bulurum? gibi konuları arıyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. İşte İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişim ile ilgili aradıklarınız.

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

İSKİ bazı bölgelerde 5 Mart Pazartesi günü 12 saat süreyle su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kağıthane-Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana isale hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Arıza Şikayet ve Başvuru Sorgulamak İçin Tıklayınız

Su alamayacak bölgeler:

Kağıthane ilçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi’nin alt kodları.

Beyoğlu ilçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri’nin alt kodları.

Kocabayır Terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler:

Pendik ilçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.

Kartal ilçesi: Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmı."

ÖNCEKİ KESİNTİLER

"Üsküdar - Bulgurlu - Çamlıca arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır. Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır" denildi.

İstanbul'da dün itibari ile bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Dün başlayan kesintilerin bugün devam etmesi vatandaşları meraklandırdı. İstanbullular kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. Yaşamın her anı için önemli olan sudan mahrum kalan vatandaşlar İSKİ'den İstanbul'da su kesintileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Özellikle planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla paylaşılıyor. Bunun üzerinden vatandaşların önlem alması bekleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" denildi.

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesintileri

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.12.2017 - 10:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kececi Piri Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Kaptanpaşa Mah,Cukur Mah,Cihangir Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.12.2017 - 15:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ tarafından yayınlanan listeye göre İstanbul'da belirli saat aralıklarında bazı ilçelerde bakım/onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri yapılacak. İşte İstanbul'daki planlı su kesintileri;

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.7.2017 - 19:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah Açıklama : Elektrik Enerjisi Problemi Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 07:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 08:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Hüseyinağa Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Mimi Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 11:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Bağlarçeşme Mah,Koza Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Saadetdere Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 08:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüp Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cennet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Gazi Mah,Uğur Mumcu Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,50Yıl Mah,75Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Esentepe Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 04:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

İnegöl’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi ve civarında 29 Mayıs - 29 Haziran tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişime buradan ulaşacaksınız. İSKİ, bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ sular ne zaman gelecek? sorusunu soran vatandaşlar, İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişim konularını arıyor. İşte İSKİ su kesintisi tel, İSKİ Numarası ve İSKİ iletişim ile ilgili merak ettikleriniz.