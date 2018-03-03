Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikili Sahil Güvenlik ekipleri dün sabaha karşı Dikili açıklarında devriye görevindeyken içinde göçmenlerin olduğu ve yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan üç ayrı lastik bot tespit etti. Botlara müdahale eden ekipler, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Kamerun, Gana, Angola, Senegal uyruklu 154 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı. Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.