Alınan bilgiye göre, İlhami Terzioğlu idaresindeki 16 EZ 108 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun 1. kilometresinde şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkışan Terzioğlu yaşamını yitirdi. Emekli polis olduğu öğrenilen Terzioğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.