Alınan bilgiye göre, İlhami Terzioğlu idaresindeki 16 EZ 108 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun 1. kilometresinde şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkışan Terzioğlu yaşamını yitirdi. Emekli polis olduğu öğrenilen Terzioğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Devrilen otomobil alev aldı, çıkamayan sürücü öldü
03.03.2018 - 17:34 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilip alev alan otomobilden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.
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547827 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547827.aspx
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